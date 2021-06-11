У Пакистані перекинувся автобус: десятки загиблих і постраждалих

Водій не впорався з керуванням на повороті.

У пакистанській провінції Белуджистан сталася страшна ДТП за участі автобуса, в якій загинули щонайменше 18 осіб і 30 постраждали. В автобусі нібито їхали віряни з суфійського храму.

Про це повідомляє телеканал Ary News.

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Інцидент стався біля населеного пункту Бхалок в східній частині провінції. Попередньо встановлено, що водій пасажирського автобуса на високій швидкості на крутому повороті не впорався з керуванням, він вилетів з дороги і перекинувся.

В результаті ДТП загинули щонайменше 18 людей, ще понад 30 отримали травми різного ступеня тяжкості. Деякі ЗМІ пишуть про 19 загиблих і 50 постраждалих.

Всіх постраждалих доправили госпіталізували до лікарні, серед них шестеро - в критичному стані. На місці трагедії працюють рятувальники.

Нагадаємо, в Єгипті автобус з туристами потрапив у ДТП, в результаті якої одна туристка загинула, ще 11 отримали травми. В автобусі перебували громадяни Росії.

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