У Пакистані потужний вибух зруйнував будівлю банку: є загиблі та поранені

У Пакистані потужний вибух зруйнував будівлю банку: є загиблі та поранені

Від вибуху газу загинули щонайменше 12 людей, ще 11 перебувають в лікарні.

У Пакистані в суботу, 18 грудня, внаслідок потужного вибуху газу в місті Карачі загинули щонайменше 12 людей, а ще 11 постраждали.

Про це повідомляє The Associated Press.

За словами речника місцевої поліції Сохаіла Джохіо, інцидент стався внаслідок займання газу, що накопичився в каналізації під будівлею банку HBL в районі Шер-Шах.

"Потужний вибух зруйнував будівлю банку HBL, - йдеться у матеріалі. - Було пошкоджено кілька припаркованих поблизу автомобілів, уламки відкинуло до АЗС, розташованої з іншого боку будівлі".

Відомо, що десятеро людей загинули на місці, ще 13 госпіталізували. За словами правоохоронців, двоє постраждалих померли у лікарні.

До місця інциденту викликали групу експертів із вибухових речовин, розслідування триває. Слідчі не виключають, що вибух міг бути організований бойовиками.

Напередодні увечері у місті Кветта на ринку вибухнула бомба, ймовірно закладена у припаркований мотоцикл. Внаслідок інциденту загинув перехожий, ще четверо людей постраждали.

Також у суботу пакистанські військові заявили, що вбили трьох бойовиків під час двох розвідувальних операцій у провінції Хайбер-Пахтунхва, яка межує з Афганістаном.

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