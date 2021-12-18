У Пакистані потужний вибух зруйнував будівлю банку: є загиблі та поранені

Від вибуху газу загинули щонайменше 12 людей, ще 11 перебувають в лікарні.
У Пакистані в суботу, 18 грудня, внаслідок потужного вибуху газу в місті Карачі загинули щонайменше 12 людей, а ще 11 постраждали.
Про це повідомляє The Associated Press.
За словами речника місцевої поліції Сохаіла Джохіо, інцидент стався внаслідок займання газу, що накопичився в каналізації під будівлею банку HBL в районі Шер-Шах.
"Потужний вибух зруйнував будівлю банку HBL, - йдеться у матеріалі. - Було пошкоджено кілька припаркованих поблизу автомобілів, уламки відкинуло до АЗС, розташованої з іншого боку будівлі".
Відомо, що десятеро людей загинули на місці, ще 13 госпіталізували. За словами правоохоронців, двоє постраждалих померли у лікарні.
До місця інциденту викликали групу експертів із вибухових речовин, розслідування триває. Слідчі не виключають, що вибух міг бути організований бойовиками.
Напередодні увечері у місті Кветта на ринку вибухнула бомба, ймовірно закладена у припаркований мотоцикл. Внаслідок інциденту загинув перехожий, ще четверо людей постраждали.
Також у суботу пакистанські військові заявили, що вбили трьох бойовиків під час двох розвідувальних операцій у провінції Хайбер-Пахтунхва, яка межує з Афганістаном.
Читайте також:
- Мешканці поруйнованого вибухом будинку в Новій Одесі бояться повертатися в своє житло: що їх лякає
- Вибухи газу в Україні: скільки гучних аварій сталися у багатоповерхівках за останні роки
- У Росії ще один вибух газу в багатоповерхівці: дітей рятували, викидаючи з вікон
- У Мережі оприлюднили відео потужного вибуху в ресторані в Китаї