У Пакистані розбився гелікоптер з російськими пілотами на борту — Reuters

У Пакистані розбився гелікоптер. На борту перебували пілоти з Росії.

У суботу, 28 вересня, у Пакистані розбився гелікоптер Мі-8 з трьома російськими пілотами на борту. Щонайменше 6 людей загинули.

Про це повідомляє Reuters.

В результаті авіакатастрофи, що сталася в нестабільному районі Північного Вазиристану поблизу афганського кордону, загинуло щонайменше 6 людей. Ще 8 отримали поранення та були госпіталізовані.

За інформацією анонімних джерел у пакистанських силових структурах, гелікоптер був зафрахтований приватною компанією та виконував рейс з Північної Хайбер-Пахтунхви.

На борту, крім російських пілотів, перебувало близько 14 пасажирів. Катастрофа сталася незабаром після зльоту.

Нагадаємо, 9 вересня у Підмосков'ї розбився літак Ан-2. На борту нібито було двоє пілотів, вони загинули.

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