У Пакистані спалахнула масштабна пожежа в ТЦ – десяток жертв та 35 поранених

В результаті пожежі в торговому центрі в одному із найбільших міст Пакистану – Карачі – щонайменше 11 людей загинули і 35 отримали поранення. На момент, коли почалась пожежа, в ТЦ перебували понад 60 людей. Пожежа спалахнула на четвертому поверсі шестиповерхової будівлі.

Про це повідомляє The Guardian.

"Наші рятувальники доставили 11 тіл загиблих до лікарень", - сказав Шахід Хусейн, представник соціальної організації Chippa, яка керує рятувальною службою.

За його словами, 35 людей отримали поранення, семеро з них – у важкому стані.

Шахід Хусейн сказав, що пожежа виникла через коротке замикання генератора і охопила два поверхи.

Шаббір Алі, речник Міністерства охорони здоров'я, підтвердив кількість загиблих і поранених.

Видання зазначає, що в Пакистані часто ігноруються будівельні норми безпеки, тому пожежі у великих будівлях є частим явищем у країні.

Так, 2012 року щонайменше 250 робітників загинули на швейній фабриці в місті Балдія, на заході Карачі, під час пожежі, яка охопила підприємство. У квітні 2023 року внаслідок пожежі на швейній фабриці в Карачі загинуло четверо пожежників. А в серпні 2021 року щонайменше 10 людей загинули під час пожежі на хімічному заводі, також в Карачі.

Нагадаємо, хлопчик, якого викрали бойовики ХАМАСу, зустрівся з батьком (відео).

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