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У Пакистані терорист-смертник підірвався в мечеті: щонайменше 28 людей загинули, ще 150 поранені

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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У Пакистані терорист-смертник підірвався в мечеті: щонайменше 28 людей загинули, ще 150 поранені

Працівнки перевозять поранену жертву теракту в Пешаварі, Пакистан / Фото: Associated Press

Багато хто з постраждалих були поліцейськими.

У понеділок, 30 січня, у місті Пешавар на північному заході Пакистану в результаті вибуху в мечеті загинули щонайменше 28 людей і ще 150 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters. 

Багато хто з постраждалих були поліцейськими, які зібралися на обідню молитву.

Внаслідок вибуху в мечеті частина будівлі обвалилася і під нею, ймовірно, перебуває ще кілька людей.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух.

У поліції кажуть, що зі слів очевидців, терорист-смертник сидів у першому ряду під час спільної молитви всередині мечеті.

Прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф у своїй заяві засудив вибух і наказав владі надати найкращу медичну допомогу постраждалим. Він пообіцяв "жорсткі дії" проти тих, хто стоїть за нападом.

Пешавар, столиця провінції Хайбер-Пахтунхва, що межує з Афганістаном, часто зазнає нападів.

У березні минулого року терорист-смертник напав на мечеть у Пешаварі, убивши 64 людини під час наймасовішого теракту в Пакистані від 2018 року.

Нагадаємо,у неділю, 29 січня, на південному заході Пакистану пасажирський автобус, повний людей, упав з мосту і загорівся. За попередньою інформацією, в аварії загинула 41 людина. Того ж дня щонайменше 10 дітей потонули після того, як екскурсійний човен перекинувся на озері.

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Дата публікації
Перегляди
145
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