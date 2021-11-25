У пакистанському мегаполісі кількість токсичних речовин у повітрі перевищує норму у 38 разів

У пакистанському мегаполісі кількість токсичних речовин у повітрі перевищує норму у 38 разів

Багато людей скаржаться на проблеми з диханням.

Найбрудніше повітря на планеті зафіксували у пакистанському мегаполісі Лахор.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 листопада.

Концентрація токсичних речовин в атмосфері там перевищує допустиму норму у 38 разів. Поки місцева влада розміркує, чи запроваджувати в місті кліматичний локдаун, тамтешні лікарі б’ють на сполох. Адже в рази збільшилася кількість людей з хворобами дихальної системи. Містянам радять на вулиці носити респіратори.

У поганій якості повітря в Пакистані звинувачують застарілі технології виробництва та масове спалювання залишків посівів на полях після завершення збору врожаю.

Як повідомлялося, токсичний газ на канарському острові Ла-Пальма, де уже понад два місяців триває виверження вулкана, змусив евакуювати жителів трьох муніципалітетів. Густі хмари потенційно шкідливих сполук піднялися над частиною острова після того, як новий потік лави досягнув океану. У місцевому департаменті з надзвичайних ситуацій досліджують якість повітря.

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