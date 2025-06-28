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У Пакистані скоєно напад на військову колону: вибух убив та поранив десятки солдатів
Відповідальність за напад взяла на себе терористична група «Техрік-і-Талібан Пакистан» (ТТП).
Терорист-смертник на автомобілі з вибухівкою врізався у військову колону на північному заході Пакистану, біля кордону з Афганістаном. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 16 пакистанських солдатів.
Про це повідомляє TRT з посиланням на місцеві ЗМІ.
За інформацією джерел пакистанського видання Khyber Chronicles, напад було скоєно в місті Мір-Алі в провінції Хайбер-Пахтунхва, де раніше відбувалися жорстокі бої між бойовиками «Талібану» та пакистанськими силами безпеки.
Атака була спрямована на автомобіль саперної частини 22-го полку прикордонних військ.
«Вибух також спричинив обвалення дахів двох будинків, внаслідок чого шестеро дітей отримали поранення», — повідомив поліцейський, який працює в цьому районі.
Відповідальність за напад взяла на себе терористична група «Техрік-і-Талібан Пакистан» (ТТП).
За інформацією ЗМІ, внаслідок нападу поранено щонайменше 24 військовослужбовців та 14 цивільних осіб.
Пакистанська армія і служба безпеки поки що не опублікували заяву щодо нападу.
Раніше Ісламабад звинувачував терористів угруповання «Техрік-і Талібан Пакистан» (ТТП), які нібито базуються в Афганістані, у здійсненні терористичних атак у Пакистані. Водночас у Кабулі заперечують, що такі напади здійснюються з території цієї країни.
Нагадаємо, раніше розгорівся збройний конфлікт між Пакистаном та сусідньою Індією, який вдалося врегулювати за посередництва США.