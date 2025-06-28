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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Пакистані скоєно напад на військову колону: вибух убив та поранив десятки солдатів

Відповідальність за напад взяла на себе терористична група «Техрік-і-Талібан Пакистан» (ТТП).

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Бійці Талібану

Бійці "Талібану" віля кордону з Пакистаном / © Associated Press

Терорист-смертник на автомобілі з вибухівкою врізався у військову колону на північному заході Пакистану, біля кордону з Афганістаном. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 16 пакистанських солдатів.

Про це повідомляє TRT з посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією джерел пакистанського видання Khyber Chronicles, напад було скоєно в місті Мір-Алі в провінції Хайбер-Пахтунхва, де раніше відбувалися жорстокі бої між бойовиками «Талібану» та пакистанськими силами безпеки.

Атака була спрямована на автомобіль саперної частини 22-го полку прикордонних військ.

«Вибух також спричинив обвалення дахів двох будинків, внаслідок чого шестеро дітей отримали поранення», — повідомив поліцейський, який працює в цьому районі.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична група «Техрік-і-Талібан Пакистан» (ТТП).

За інформацією ЗМІ, внаслідок нападу поранено щонайменше 24 військовослужбовців та 14 цивільних осіб.

Пакистанська армія і служба безпеки поки що не опублікували заяву щодо нападу.

Раніше Ісламабад звинувачував терористів угруповання «Техрік-і Талібан Пакистан» (ТТП), які нібито базуються в Афганістані, у здійсненні терористичних атак у Пакистані. Водночас у Кабулі заперечують, що такі напади здійснюються з території цієї країни.

Нагадаємо, раніше розгорівся збройний конфлікт між Пакистаном та сусідньою Індією, який вдалося врегулювати за посередництва США.

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