У Пакистані зробили заяву про переговори між США та Іраном

Пакистан заявляє, що продовжує активно брати участь у всіх зусиллях та ініціативах, спрямованих на припинення цього конфлікту на Близькому Сході.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор Пакистану

Прапор Пакистану / © Associated Press

У Пакистані заявили про готовність провести переговори між США та Іраном. Вони можуть відбутися вже днями.

Про це написав Міністр закордонних справ сенатор Мохаммад Ішак Дар.

Як стверджується, Пакистан має дуже важливі відносини зі Сполученими Штатами. З керівництвом ведеться робота щодо деескалації ситуації та пошуку мирного врегулювання конфлікту.

«У цьому контексті Пакистан дуже радий, що як Іран, так і США висловили свою впевненість у тому, що Пакистан сприятиме переговорам», — йдеться у заяві.

Додається, що переговори між сторонами за участі Пакистану відбудеться найближчими днями. Ключова мета — досягнення всебічного й тривалого врегулювання конфлікту.

Раніше Іран дозволив проходження через Ормузьку протоку 20 кораблям під прапором Пакистану. Кількість — два судна щодня. Відповідну домовленість підтвердив глава МЗС Пакистану Ішак Дар, назвавши цей крок конструктивним жестом з боку Тегерана. Рішення ухвалене на тлі напруження в регіоні та посередницької ролі Пакистану в переговорах між Іраном і США.

