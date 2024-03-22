У Палаті представників ініціювали відставку спікера Джонсона - The Hill

Подання було подано після схвалення законопроектів для запобігання шатдауну.

Представниця трампівського крила у Республіканській партії Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона, який затримує фінансову допомогу Україні.

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Про це повідомляє The Hill.

Поінформоване джерело повідомляє, що Грін подала клопотання про відставку з посади спікера – той самий процедурний крок, який призвів до відставки колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті у жовтні 2023 року.

Подання було подано після того, як Палата представників схвалила пакет законопроектів для запобігання призупиненню роботи уряду США.

Перед цим Грін звинувачувала Джонсона в тому, що він занадто багато віддав президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів щодо фінансування уряду Сполучених Штатів.

Наразі невідомо, чи знайдуться голоси для відставки Джонсона, оскільки низка демократів заявили, що не будуть голосувати за його відставку, якщо він укладе угоду з Байденом, зокрема щодо фінансування України.

Раніше Джонсон відмовився розглядати схвалений Сенатом пакет підтримки України, але заявив, що буде працювати над новою версією законопроекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Палаті представників назвали дедлайн для схвалення допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Палаті представників збирають підписи, щоб проголосувати допомогу Україні в обхід спікера.

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