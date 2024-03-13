У Палаті представників збирають підписи, щоб проголосувати допомогу Україні в обхід спікера

Представники Демократичної партії у Палаті представників Сполучних Штатів почали збирати підписи, щоб винести на голосування пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 млрд доларів в обхід спікера Майка Джонсона.

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Конгресмен від Демократичної партії Джим Макговерн подав петицію про зняття з голосування (необхідна процедура, щоб винести законопроєкт на голосування в обхід спікера) і почав збір підписів.

Якщо петицію підтримає щонайменше 218 членів Палати представників, тоді її винесуть на голосування, навіть без згоди спікера Майка Джонсона. Наразі зібрано 169 підписів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес.

Крім того, ми раніше інформували, що республіканці працюють над власним пакетом допомоги Україні.

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