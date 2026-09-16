У Палаті представників США схвалили розгляд «пекельних» санкцій проти Росії

Конгрес США / © Associated Press

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Палата представників США підтримала процедурні правила розгляду законопроєкту про санкції проти Росії.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу.

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Спочатку процедурне голосування щодо порядку розгляду законопроєкту не набирало необхідної кількості голосів для ухвалення.

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Серед республіканців проти виступили Енді Гарріс, Тім Берчетт та Ральф Норман. Водночас демократи Джаред Голден та ще один законодавець підтримали документ і проголосували «за».

Зрештою процедурне рішення вдалося ухвалити з рахунком 214 проти 211.

Після цього конгресмен Майкл Маккол заявив: «Завтра я керуватиму дебатами в залі Палати представників щодо фінального ухвалення закону про санкції Ліндсі Грема».

Після того як процедурний шлях для розгляду законопроєкту було відкрито, його співавтор, сенатор Річард Блюменталь, звернувся до української громади.

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«Ми не заспокоїмось, поки Україна не стане захищеною вільною нацією», — заявив Блюменталь.

За його словами, закон здатен «спопелити» воєнну машину Путіна.

«Єдиний спосіб зупинити хуліганів — відштовхнути їх і вдарити в обличчя», — додав сенатор.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати запровадили нові санкції проти російського банку ВТБ через його діяльність, пов’язану з Іраном.

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Ми раніше інформували, що ініціатива покійного сенатора Ліндсі Грема щодо запровадження жорстких санкцій проти торгових партнерів Росії ризикує залишитися неухваленою в Палаті представників через супротив демократів та пасивність республіканців.

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