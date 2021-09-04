У Панджшер тривають запеклі бої, сили опору заявили про знищення сотень талібів

Тим часом ширяться чутки, що лідери спротиву - засновник Національного фронту спротиву Афганістану Ахмад Масуд та колишній віце-президент Амрулла Салех - втекли до Таджикистану.
У Панджшерській долині - останньому регіоні Афганістану, де талібам протистоять опозиційні групи та залишки афганської армії, тривають бойові дії.
Про це повідомляє Newsweek.
Тим часом ширяться чутки, що лідери спротиву - засновник Національного фронту спротиву Афганістану Ахмад Масуд та колишній віце-президент Амрулла Салех - втекли до Таджикистану.
Сам Салех спростував ці чутки. Як повідомляє Euronews, Салех сказав, що боротьба важка, але повстанці контролюють регіон. "Ми перебуваємо під атакою талібів та "Аль-Каїди" і терористів, яких підтримують пакистанці. Ми захищаємо свою землю, опір триває", - заявив він.
Своєю чергою представник сил опору Фахім Дашти заявив про ліквідацію щонайменше 600 бойовиків руху "Талібан" в афганській провінції Панджшер за один день.
"Близько 600 терористів "Талібану" були ліквідовані в різних районах Панджшер з ранку. Більше тисячі бойовиків "Талібану" були захоплені в полон або здалися", - написав він у Twitter.
За його словами, таліби зазнають труднощів з поставками з інших провінцій країни.
Нагадаємо:
- Напередодні в "Талібані" заявили про захоплення непідконтрольної провінції Панджшер. Водночас сили опору цю інформацію заперечують.
- У Кабулі щонайменше 17 людей загинули і ще 41 людина отримала поранення внаслідок стрілянини у повітря, яку відкрили таліби в ніч проти суботи, 4 вересня, святкуючи "перемогу" над непідконтрольною провінцією Панджшер.