У Папи Римського різко погіршився стан здоров'я: у Ватикані розповіли подробиці

У Папи Римського Франциска стався бронхоспазм, який ускладнив дихання. Лікарі розпочали неінвазивну вентиляцію легень.

Про це повідомив інформаційний портал Святого Престолу.

"Святіший Отець сьогодні вдень після ранку, який чергував респіраторну фізіотерапію з молитвою в каплиці, пережив одиничний епізод бронхоспазму", — йдеться в повідомленні.

Понтифік відчув значне погіршення стану після одиничного епізоду бронхоспазму, що спричинив блювоту та ускладнене дихання. Медики оперативно провели бронхіальну аспірацію та під'єднали його до неінвазивної ШВЛ, що стабілізувало рівень кисню.

"Він весь час залишався пильним і свідомим, співпрацюючи з терапевтичними методами лікування. Таким чином, прогноз залишається настороженим. Вранці він прийняв Євхаристію", — зазначено в матеріалі.

Понтифік продовжує лікування від двосторонньої пневмонії в римській лікарні Джемеллі, куди його госпіталізували 14 лютого через інфекцію дихальних шляхів.

За словами медиків, для оцінки клінічного стану Папи після бронхоспазму знадобиться 24-48 годин. Завдяки неінвазивній механічній вентиляції показники газообміну повернулися до тих, що були до епізоду.

Нагадаємо, Кардинал Джанфранко Равазі припустив, що Папа може покинути престол.

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