Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

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Папа Римський Лев XIV зазнав неприємного інциденту під час поїздки в папамобілі столицею Перу Лімою. Хтось із натовпу кинув у понтифіка розарій — традиційні католицькі чотки, які влучили йому в обличчя, біля правого ока.

Про це повідомляє Reuters.

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Як розарій влучив у Папу Римського Лева XIV

Лев XIV вітав людей з папамобіля, коли хтось із натовпу кинув у його бік розарій. Понтифік, який зазвичай ловить подарунки на льоту, цього разу не встиг зреагувати — чотки влучили йому трохи нижче правого ока.

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На відеозаписах інциденту видно, як Папа нахилився і підніс руку до обличчя, торкаючись ділянки навколо ока. Однак він швидко оговтався та продовжив вітати людей.

Чи постраждав Папа Лев XIV після інциденту

У Ватикані підтвердили, що понтифік не постраждав і не потребував медичної допомоги.

«Святий Отець був вражений малим розарієм, вітаючи вірних із папамобіля в Лімі, Перу, але не постраждав», — повідомили у Ватикані.

Після інциденту Лев XIV продовжив заплановану програму візиту та відслужив месу на авіабазі Лас-Пальмас у Лімі. За оцінками, участь у богослужінні взяло близько 1,5 млн людей.

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Цією месою Папа завершив свій 12-денний візит до Південної Америки, під час якого відвідав Уругвай, Аргентину та Перу. В Перу понтифік провів шість днів. Під час богослужіння він подякував перуанцям за гостинність і наголосив на особливому зв’язку з цією країною, яку вважає своєю другою батьківщиною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ще один незвичайний епізод за участю Папи Римського Лева XIV. Понтифік здивував користувачів Мережі, повторивши популярний серед підлітків тренд «six-seven» під час зустрічі з дітьми у Ватикані. Вони показали Леву XIV характерний рух руками та попросили його повторити, вигукуючи «six-seven» («шість-сім»). Папа відгукнувся на прохання, хоча, судячи з його реакції, не зовсім розумів значення цього тренду.

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