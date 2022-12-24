У ПАР вибухнув бензовоз: є жертви та десятки постраждалих (фото)

У південноафриканському місті Боксбург 24 грудня загорівся та вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинули 10 людей, ще близько 50 осіб постраждали.

Про це повідомляє News24.

Відомо, що вантажівка перевозила зріджений нафтовий газ і застрягла під низьким мостом. Під час руху було пошкоджено частину даху бензовоза, тож виникло тертя і як наслідок сталося загоряння.

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Поки пожежники намагалися загасити вогонь, пролунав сильний вибух. Окрім самої вантажівки, вибухом було знищено пожежну машину та два автомобілі, розповів речник екстрених служб Вільяма Нтладі.

Загинули щонайменше 10 людей, ще близько 50 були поранені. Зауважимо, що трагічний інцидент стався поблизу місцевого госпіталю Тамбо. Його пацієнтів довелося евакуювати, адже в результаті вибуху обвалилася частина даху медзакладу.

Додамо, що серед постраждалих кілька людей отримали численні травми з опіками різного ступеня. Про це розповів засновник волонтерської організації Gift of the Givers Імтіаз Суліман. За його ж словами, на місці було зруйновано низинний міст, пошкоджено залізничні лінії та кілька будинків поблизу.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, в Чилі оголосили режим надзвичайної ситуації впожежі в центральних районах, де через аномальну спеку спалахнули лісові пожежі. Наразі охоплена вогнем площа становить близько 63 тис. га. У кількох провінціях Чилі вирують близько 70 пожеж.

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