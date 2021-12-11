У ПАР вважають, що COVID-штам "Омікрон" не викликає більш тяжке захворювання

У ПАР вважають, що COVID-штам "Омікрон" не викликає більш тяжке захворювання

Водночас вчені потребують більше часу для того, щоб зробити остаточний висновок.

Південноафриканські вчені не виявили жодних ознак того, що новий штам COVID-19 "Омікрон" може викликати більш серйозний перебіг захворювання.

Відповідну заяву озвучив міністр охорони здоров'я Південно-Африканської Республіки Джо Фахла, пише The Guardian.

Зазначається, що хоча кількість госпіталізацій нині зростає у понад половині з дев'яти провінцій країни, показник смертності залишається відносно стабільним.

"Попередні дані дійсно припускають, що хоча частота госпіталізацій збільшується, схоже, що це відбувається виключно через кількість, а не внаслідок якоїсь серйозності самого варіанта "Омікрон", - пояснив очільник південноафриканського МОЗ.

Він зауважив, що потрібно більше часу для того, щоб зробити остаточний висновок щодо нового COVID-штаму.

Раніше у ВООЗ повідомляли, що новий варіант COVID-19 "Омікрон" станом на 7 грудня зафіксовано на території 57 країн світу. Водночас, за даними МОЗ, станом на 9 грудня в Україні не зафіксовано жодного випадку цього штаму.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус вважає, що "деякі характеристики "Омікрона", зокрема глобальне розповсюдження і велика кількість мутацій, вказують на те, що він може серйозно вплинути на перебіг пандемії".

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.