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У ПАР вважають, що COVID-штам "Омікрон" не викликає більш тяжке захворювання

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У ПАР вважають, що COVID-штам "Омікрон" не викликає більш тяжке захворювання

Associated Press

Водночас вчені потребують більше часу для того, щоб зробити остаточний висновок.

Південноафриканські вчені не виявили жодних ознак того, що новий штам COVID-19 "Омікрон" може викликати більш серйозний перебіг захворювання. 

Відповідну заяву озвучив міністр охорони здоров'я Південно-Африканської Республіки Джо Фахла, пише The Guardian.

Зазначається, що хоча кількість госпіталізацій нині зростає у понад половині з дев'яти провінцій країни, показник смертності залишається відносно стабільним.

"Попередні дані дійсно припускають, що хоча частота госпіталізацій збільшується, схоже, що це відбувається виключно через кількість, а не внаслідок якоїсь серйозності самого варіанта "Омікрон", - пояснив очільник південноафриканського МОЗ.

Він зауважив, що потрібно більше часу для того, щоб зробити остаточний висновок щодо нового COVID-штаму.

Раніше у ВООЗ повідомляли, що новий варіант COVID-19 "Омікрон" станом на 7 грудня зафіксовано на території 57 країн світу. Водночас, за даними МОЗ, станом на 9 грудня в Україні не зафіксовано жодного випадку цього штаму.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус вважає, що "деякі характеристики "Омікрона", зокрема глобальне розповсюдження і велика кількість мутацій, вказують на те, що він може серйозно вплинути на перебіг пандемії".

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки. 

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