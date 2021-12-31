У ПАР запевняють, що пік захворюваності "Омікроном" пішов на спад: подробиці

У ПАР запевняють, що пік захворюваності "Омікроном" пішов на спад: подробиці

У країні скасовуються обмеження на пересування з 00:00 до 04:00.

У ПАР пом'якшать санітарні обмеження на тлі зниження кількості випадків зараження та госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом майже у всіх провінціях країни.

Про це повідомляє BBC.

Влада вважає, що країна, ймовірно, вже подолала пік захворюваності, викликаний поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".

У країні скасовуються обмеження на пересування з 00.00 до 04.00, а також заборона продавати алкоголь після 23.00.

Зауважимо, що комендантська година у тій чи іншій формі діяв у країні з березня, коли в ПАР було оголошено надзвичайний стан.

Водночас охороняються обмеження на масові збори: не більше 1 тисячі осіб у приміщенні, на відкритому повітрі – максимум 2 тисячі. Людей, як і раніше, закликають вакцинуватися і вимагають від них носити маски.

Нагадаємо, в Європі після Різдва шаленими темпами зростає кількість нових випадків коронавірусу. У Франції минулої доби виявили рекордні 208 тисяч хворих.

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