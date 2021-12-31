У ПАР запевняють, що пік захворюваності "Омікроном" пішов на спад: подробиці

У країні скасовуються обмеження на пересування з 00:00 до 04:00.
У ПАР пом'якшать санітарні обмеження на тлі зниження кількості випадків зараження та госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом майже у всіх провінціях країни.
Про це повідомляє BBC.
Влада вважає, що країна, ймовірно, вже подолала пік захворюваності, викликаний поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".
У країні скасовуються обмеження на пересування з 00.00 до 04.00, а також заборона продавати алкоголь після 23.00.
Зауважимо, що комендантська година у тій чи іншій формі діяв у країні з березня, коли в ПАР було оголошено надзвичайний стан.
Водночас охороняються обмеження на масові збори: не більше 1 тисячі осіб у приміщенні, на відкритому повітрі – максимум 2 тисячі. Людей, як і раніше, закликають вакцинуватися і вимагають від них носити маски.
Нагадаємо, в Європі після Різдва шаленими темпами зростає кількість нових випадків коронавірусу. У Франції минулої доби виявили рекордні 208 тисяч хворих.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або по телефону контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.