У ПАР заявили про різкий сплеск захворюваності на коронавірус, уряд посилює карантин

У ПАР заявили про різкий сплеск захворюваності на коронавірус, уряд посилює карантин

У ПАР забороняють продаж алкоголю і продовжують комендантську годину з 21:00 до 04:00.

Південно-Африканська Республіка в неділю, 27 червня, оголосила про посилення карантинних обмежень у зв'язку зі сплеском захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що в країні відновлять заборону на продаж алкоголю і продовжать нічну комендантську годину з 21:00 до 04:00.

Від середи почнуть закриватися школи, а ресторани зможуть продавати їжу на винос або доставку. Водночас пляжі та парки залишаться відкритими.

Віцепрезидент ПАР Матамела Сиріл Рамафоса вважає, що новий штам коронавірусу "Дельта", вперше виявлений в Індії, є "рушійною силою" нового сплеску в Південній Африці.

У неділю в країні зареєстрували понад 15 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, зокрема 122 випадки смерті. Загальне число померлих пацієнтів у ПАР наближається до 60 тисяч.

Найбільше від сплеску страждає найгустонаселеніша провінція країни Гаутенг, на яку припадає близько 66% нових випадків інфікування. У лікарнях не вистачає ліжок для хворих на COVID-19, пацієнтів відправляють до медичних установ в інших провінціях.

Органи охорони здоров'я стурбовані тим, що в восьми інших провінціях ПАР, найімовірніше, незабаром станеться подібний сплеск.

Тим часом у Зімбабве, Намібії і Мозамбіку вже фіксують збільшення кількості заражень, госпіталізацій і смертей.

Раніше спеціальний посланець Африканського союзу і телекомунікаційний магнат Страйв Масіїва звинуватив найбагатші країни світу в тому, що вони свідомо не постачають на континент достатню кількість вакцин від COVID-19.

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