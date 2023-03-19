У ПАР заявили, що пам'ятають про свої зобов'язання щодо арешту Путіна

Президент РФ, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, відвідає Південно-Африканську Республіку у серпні 2023 року для участі у саміті БРІКС.

Прессекретар президента Південно-Африканської республіки Вінсент Магвенья прокоментував можливий арешт російського президента Путіна під час його приїзду на саміт БРІКС до цієї країни. Він заявив, що уряд ПАР "пам'ятає про свої юридичні зобов'язання", пов'язані з ордером на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом в Гаазі.

Заяву речника президента ПАР цитує Reuters.

“Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов'язання. Проте до саміту [БРІКС] ми продовжимо взаємодію з різними відповідними зацікавленими сторонами" – заявив Магвенья.

Прессекретар президента також сказав, що ПАР "бере до відома повідомлення про ордер на арешт, виданий МКС”, додавши, що уряд його країни висловлює підкреслене бажання, щоб “конфлікт в Україні був урегульований мирним шляхом через переговори".

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Російський президент Володимир Путін раніше підтвердив свою участь в серпні 2023 року у саміті БРІКС за участю лідерів Бразилії, РФ, Індії, Китаю та ПАР. Оскільки ПАР ратифікувала Римський статут МКС, то має юридичний обов'язок забезпечити виконання ордеру на арешт Путіна.

Однак, у цій ситуації може повторитися історія ще одного диктатора, лідера Судану Омара аль-Башира, ордер щодо якого МКС видав 2009 року. Як і Росія, Судан також не ратифікував Римський статут, тому аль-Башир не надто цим переймався.

Під час його візиту до ПАР на саміт Африканського союзу 2015 року місцевий суд ухвалив рішення про те, що суданському лідеру заборонено залишати країну, доки не буде винесене рішення щодо задоволення ордера МКС. Коли засідання суду почалося, аль-Башир просто не прийшов на нього. Виявилося, що диктатор після участі в саміті відлетів додому і ніхто його не зупинив.

Арештувати диктатора Судану вдалося лише після перевороту в цій країні 2019 року, але до Гааги він не потрапив, оскільки спершу свій вирок 79-річному експрезиденту країни має винести національне правосуддя.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової за вчинення воєнного злочину - незаконну депортацію українських дітей.

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