Влада країни не видала жодного дозволу на експорт зброї.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що проведена перевірка не виявила фактів постачання зброї до Росії у грудні 2022 року.

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Про це інформує Reuters.

Лідер ПАР заявив, що влада країни не видала жодного дозволу на експорт зброї, а корабель пришвартовувався в порту, щоб доставити в країну обладнання, яке було замовлено компанією із закупівель озброєнь Armscor.

Разом з тим Рамафоса заявив, що не може розповісти про обкладання, яке було вивантажено, оскільки це може поставити під загрозу армію країни.

"Якщо розглянути всі питання, жодне зі звинувачень щодо постачання зброї в Росію не підтверджено. Жодна з осіб, які висунули ці звинувачення, не змогла надати жодних доказів на підтримку звинувачень, висунутих проти нашої країни", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що політик із ПАР, який закликав вбивати білих, підтримав російського диктатора Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що президент ПАР у Кремлі закликав Путіна відновити "зернову угоду".

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