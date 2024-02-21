У Парагваї жінка жорстоко вбила свого чоловіка за те, що він дуже любив свій мотоцикл

Громадянка Німеччини у Парагваї жорстоко вбила чоловіка за те, що він дуже любив свій мотоцикл. За це її засудили до 10 років в’язниці.

Про це пише російський BILD.

Як зазначається, жінка з чоловіком близько 10 років тому емігрували зі столиці Німеччини до Парагваю - вони хотіли провести старість в теплій країні. Для цього вони орендували будинок неподалік парагвайського міста Арегуа.

Проте ще в Німеччині чоловік дуже захопився мотоциклами та був навіть членом рокерського клубу Gremium MC. Більшу частину вільного часу він проводив з друзями-байкерами, через що у подружжя регулярно виникали суперечки.

Проте друзі сім’ї кажуть, що жінка - “дуже неприємна людина, яка постійно принижувала свого чоловіка перед його друзями”. Водночас чоловік був “тихим, доброзичливим та завжди усміхненим”.

“12 листопада 2022 між подружжям відбулася чергова сварка через те, що Ганс вирішив вирушити в подорож на мотоциклі без дружини. Тоді Бербель дістала револьвер 38-го калібру і вистрілила в чоловіка двічі: одна куля потрапила йому в груди - Ганс помер на місці. Бербель сіла у свою машину Toyota і зникла у невідомому напрямку. Про вбивство в поліцію повідомив господар будинку, який виявив труп Ганса. Коли правоохоронці знайшли Бербель, вона заявила, що її чоловік скоїв самогубство, доки вона спала”, - пише видання.

Проте суд Парагваї не повірив виправдовуванням жінки та засудив її до десяти років в’язниці. Відповідно до місцевого законодавства, її можуть перевести під домашній арешт на частину терміну, оскільки торік їй виповнилося 70 років.

Нагадаємо, що у Бундестазі не вірять, що Україні вдасться досягти успіхів у війні з РФ найближчим часом.

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