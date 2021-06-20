У Парижі на електросамокаті збили людину: жінка померла

Справа відновила дебати щодо електросамокатів у Парижі через занепокоєння щодо безпеки пішоходів.

Французька поліція розшукує двох жінок після смерті пішохода.

Як пише BBC Україна, 31-річна громадянка Італії гуляла вздовж Сени в ніч проти понеділка, коли її збив електросамокат.

За повідомленнями, пара на самокаті їхала з великою швидкістю і не зупинилася. Прокуратура відкрила розслідування за фактом вбивства, обтяженого ненаданням допомоги.

Потерпіла вдарилася головою об тротуар і в неї зупинилося серце. Водолази з річкової поліції, що патрулювали Сену, надали їй невідкладну медичну допомогу, і серцевий ритм вдалося відновити через 30 хвилин. Жінку ушпиталили у непритомному стані до лікарні, де вона перебувала в комі до смерті.

Нагадаємо, у Росії після катання на електросамокаті міський голова потрапив до реанімації. Чоловік впав і сильно вдарився головою.

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