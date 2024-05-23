У Парижі невідомі осквернили памʼятник жертвам Голокосту: підозрюється Росія

У столиці Франції місті Париж невідомі осквернили меморіал жертвам Голокосту, намалювавши на ньому графіті червоного кольору.

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Правоохоронці підозрюють, що до цього може бути причина Росія та проводять відповідну перевірку, інформує The Guardian.

Видання пише, що слідчі у даній справі розглядають гіпотезу про дестабілізаційну операцію, що походить із Росії. Повідомляється, що в ніч із понеділка 13 травня на вівторок 14 травня на "Стіні праведників" були намальовані балончиками "червоні руки".

Поліція вже встановила, що близько третьої години ночі навколо меморіалу рухалися двоє людей із балончиками з фарбою і трафаретом у руках.

"Слідчим вдалося швидко впізнати їх за номерами телефонів: обидва графіті-художники, а також ще один або двоє чоловіків, які, ймовірно, були причетні до цієї справи, є болгарами. Ці люди покинули Францію на автобусі з автовокзалу Берсі в напрямку Брюсселя", - пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія планує створити провокацію на ЗАЕС та звинуватити Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що уряд Британії занепокоєний через злочинну діяльність російських шпигунів.

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