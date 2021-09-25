У Парижі обрали найкращого в світі пекаря, який виготовляє багети

Переможець отримав грошову премію й право постачати багети до президентського столу.
У Парижі обрали переможця конкурсу традиційної французької випічки – багетів. Ним став паризький пекар Макрам Акрут – він отримав 4 тисячі євро та ексклюзивне право на постачання багетів у Єлисейський палац упродовж року.
Про це 25 вересня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
У конкурсі змагались 173 пекарі. За правилами конкурсу, довжина багетів мала бути не менше 55 см і не більше 70 см, а вага – не перевищувати 300 грамів.
Журі оцінювало випічку за п’ятьма критеріями:
- вигляд;
- пропеченість;
- консистенція;
- м’якість;
- аромат.
Багети – невід’ємна частина французького застілля. Цього року французький Мінкульт подав заявку в ЮНЕСКО, щоб традиційні французькі булки включили до списку всесвітньої спадщини.