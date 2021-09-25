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У Парижі обрали найкращого в світі пекаря, який виготовляє багети

У Парижі обрали найкращого в світі пекаря, який виготовляє багети

Associated Press

Переможець отримав грошову премію й право постачати багети до президентського столу.

У Парижі обрали переможця конкурсу традиційної французької випічки – багетів. Ним став паризький пекар Макрам Акрут – він отримав 4 тисячі євро та ексклюзивне право на постачання багетів у Єлисейський палац упродовж року.

Про це 25 вересня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

У конкурсі змагались 173 пекарі. За правилами конкурсу, довжина багетів мала бути не менше 55 см і не більше 70 см, а вага – не перевищувати 300 грамів.

Журі оцінювало випічку за п’ятьма критеріями:

  • вигляд;
  • пропеченість;
  • консистенція;
  • м’якість;
  • аромат.

Багети – невід’ємна частина французького застілля. Цього року французький Мінкульт подав заявку в ЮНЕСКО, щоб традиційні французькі булки включили до списку всесвітньої спадщини.

Новини світу: Макрам Акрут став переможцем конкурсу французької випічки

Новини світу: Макрам Акрут став переможцем конкурсу французької випічки
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