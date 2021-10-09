У Парижі помер перший президент Ірану: 40 років перебував у вигнанні

У Парижі помер перший президент Ірану: 40 років перебував у вигнанні

Обраний президентом після Ісламської революції 1979 року Аболхассан Банісадр пішов із життя у віці 88 років.

У суботу, 9 жовтня, у лікарні в Парижі після тривалої хвороби на 89-му році життя помер Абольхасан Банісадр, перший демократично обраний президент Ірану після Ісламської революції 1979 року.

Про це повідомляє іранське агентство IRNA з посиланням на родину експрезидента.

За словами родичів, Абольхасан Банісадр помер в лікарні Сальпетрієр на південному сході Парижа. Тут він перебував тривалий час через важку хворобу. Діагноз колишнього президента Ірану у повідомленні не уточнили.

Експрезидент провів у Франції останніх сорок років. Банісадр переміг на перших вільних виборах в Ірані в 1980 році, але був звільнений іранським парламентом у 1981 році, оскільки його відносини з тогочасним верховним лідером аятолою Рухоллою Хомейні погіршилися.

Меджліс (парламент) Ірану виніс Банісадру імпічмент "за діяльність, спрямовану проти мусульманського духовенства".

Після імпічменту Банісадра таємно переправили до Франції, де йому було надано політичний притулок. Від 1984 року він проживав в паризькому передмісті Версалі на віллі, що охороняється поліцією.

Нагадаємо, раніше експрезидент Алжиру Абдель-Азіз Бутефліка помер у віці 84 років. Колишній алжирський лідер боровся за незалежність країни від Франції в 1950-60-х роках.

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