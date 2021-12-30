У Парижі ввели обов'язкове носіння масок на вулиці через коронавірус, але є винятки

Маски треба носити всюди.
Носіння масок на вулицях Парижа стає обов'язковим через спалах заражень коронавірусом, викликаний штамом коронавірусу "Омікрон".
Про це заявила столична префектура поліції, пише "Інтерфакс".
Ця вимога відноситься до осіб старше 11 років, за винятком людей, що переміщуються всередині автомобілів, мотоциклістів та велосипедистів або тих, хто займається спортом.
Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран порівняв із цунамі поширення в країні коронавірусної інфекції, навівши рекордні дані заражень за останню добу, які досягли 208 тис. випадків.
Людей попередили про суворий контроль за дотриманням розпорядження носити маски всюди, особливо в багатолюдних місцях Парижа, пригрозивши штрафом у 135 євро.
Оголошено про закриття питних закладів у суботу та неділю з 2 години ночі та про заборону на танці у всіх місцях, які приймають публіку. Дискотеки не відкриються ще три тижні у січні. Заборонено розпивання алкогольних напоїв на вулицях.
Близько 9 тис. поліцейських та військових слідкуватимуть за дотриманням цих заходів у новорічну ніч.
Нагадаємо:
"Омікрон" виявили вже у більш ніж 100 країнах світу. ВООЗ повідомляє про переконливі докази того, що "Омікрон" заразніший, ніж "Дельта".
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