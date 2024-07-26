У Парижі затримали росіянина, який намагався зірвати відкриття Олімпіади за завданням ФСБ

У Парижі затримали росіянина, за спробу зірвати відкриття Олімпіади за завданням ФСБ

По це пише Bild.

Зазначається, що йдеться про 40-річного росіянина Кирила Грязнова. Йому загрожує до 30 років ув'язнення. Чоловіка підозрюють у роботі на російські спецслужби з метою зірвати відкриття Олімпіади.

Як пишуть у спільному розслідуванні Le Monde, Der Spiegel та The Insider, у квартирі у затриманого виявили посвідчення ФСБ. Агент розкрив себе у травні на болгарському курорті Свєті-Влас. У стані алкогольного сп'яніння, він розповів навколишнім про свої плани, розмахував посвідченням та дзвонив до Росії.

Росіянина затримали за спробу дестабілізації Олімпіади

"Грязнов навчався на юриста в Москві, 2007 року закінчив магістратуру. Через три роки він вирушив до Парижа вчитися на шеф-кухаря. Можливо, його завербували вже тоді. Чоловік вів кулінарний блог у Instagram та має більше 10 000 підписників", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відхилив апеляцію Росії у справі про позбавлення "золота" командного турніру з фігурного катання на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні.

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