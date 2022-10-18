У Парижі жінка зґвалтувала та вбила 12-річну дівчинку: тіло знайшли у валізі

Жінку, що має проблеми зі психікою, взяли під варту.

У Парижі 24-річна жінка зґвалтувала та вбила 12-річну дівчинку, а тіло дитини сховала до валізи і сховала у багажнику авто.

Про це повідомляє France24.

Паризькі слідчі 17 жовтня висунули жінці звинувачення у зґвалтуванні та вбивстві дитини, чиє тіло знайшли у багажнику напередодні. Відомо, що обвинувачена страждає на психіатричні розлади.

Жінку раніше допитали разом із літнім чоловіком, підозрюваним у наданні їй прихистку. Суддя постановив взяти обвинувачену під варту.

Як повідомили у прокуратурі, під час допиту жінка робила "різні заяви, перемикаючись між визнанням і запереченням фактів справи". Але зрештою вона сказала, що привела дівчинку, яку впізнали лише за ім’ям Лола, до квартири своєї сестри. Там зловмисниця змусила дитину прийняти душ.

Жінка сказала, що потім "вчинила шкоду сексуального характеру та інші насильницькі дії проти (Лоли), які спричинили її смерть, і сховала її тіло в багажнику", заявили прокурори.

Дані розтину свідчать, що дівчинка померла внаслідок "серцево-дихальної недостатності з ознаками асфіксії та здавлення шийки матки". Інші несмертельні рани були знайдені на її обличчі та спині, також були виявлені великі рани на шиї. А на стопах обох ніг дитини були червоним кольором написані цифри 0 і 1.

43-річний чоловік, якого також допитали у цій справі, зізнався, що він привіз 24-річну жінку до себе додому із двома валізами у багажнику. За словами чоловіка, зловмисниця була в нього дві години, а потім знову кудись вирушила на авто вже з іншим водієм.

Жінку арештували після того, як слідчі відстежили її переміщення на камерах відеоспостереження та за допомогою записів телефонних розмов і фізичних обшуків.

Скриншот із камер спостереження

Водночас батьки Лоли викликали поліцію після того, як їхня донька не повернулася зі школи вдень 14 жовтня. Її батько, охоронець будівлі, був збентежений, побачивши, як невідома жінка входить до будинку разом із його дочкою, коли перевіряв записи камер відеоспостереження.

Очевидець, який також бачив підозрювану на місці події, сказав, що вона пропонувала йому гроші за допомогу перенести великий багаж.

Першим тіло дитини виявив безпритульний. Воно було заховано під тканиною в пластиковому ящику у дворі будівлі.

Правоохоронці взяли під варту шістьох осіб, зокрема сестру підозрюваної, які контактували з нею одразу після вбивства.

Нагадаємо, на початку жовтня у Білоцерківському районі на Київщині правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який намагався вбити свого 12-річного пасинка. Чоловік жорстоко знущався з дитини та душив кабелем.

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