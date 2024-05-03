У парламенті Канади обурені рішенням помʼякшити санкцій проти Росії: до чого тут Україна

Уряд Канади вирішив помʼякшити санкції проти російського титану, замість того, щоб купувати його в України.

Постійний комітет Палати громад Канади із закордонних справ має намір провести слухання на тему, чому уряд дозволив корпораціям Airbus та Bombardier купувати титан у Росії, попри введені раніше санкції.

Про це повідомляє Укрінформ.

Члени комітету хочуть запросити на слухання міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі, натомість відмовились заслухати представників компаній Airbus та Bombardier.

"Ми розуміємо, що це рішення було особливо обурливим, оскільки Україна має власний титан, але натомість ми послабили санкції проти Росії та її титану", - заявила депутат від Нової демократичної партії Гізер Макферсон, яка внесла пропозицію щодо проведення слухань.

Вона заявила, що дуже важливо зрозуміти, чому уряд прийняв таке обурливе рішення.

"Уряд стверджує, що твердо підтримує Україну. Тепер виникають питання, чи це дійсно так", - сказала Макферсон.

Раніше міністр Жолі закликала послабити санкції проти Росії, пояснюючи це метою збереження канадських робочих місць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США послабили санкції проти Росії, що стосуються транзакцій з банками, які пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією.

Крім того, ми раніше інформували, що західні банки в Росії минулого року сплатили Кремлю 800 мільйонів євро податків.

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