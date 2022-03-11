У парламенті Канади зареєстували чотири петиції з вимогами до уряду закрити небо над Україною

У парламенті Канади зареєстували чотири петиції з вимогами до уряду закрити небо над Україною

Автори петиції вимагають від уряду надавати безпосередню військову допомогу Україні.

У федеральному парламенті Канади зареєстрували чотири петиції із вимогами до уряду закрити небо над Україною та направити сюди миротворців.

Текст петицій оприлюднено на сайті федерального парламенту Канади.

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“Ми, зазначені громадяни Канади, закликаємо уряд Канади негайно закликати союзників по НАТО та дружні до України держави закрити авіапростір над Україною, розгорнути в Україні миротворчі сили, надати Києву військову допомогу та підтримати український народ", — йдеться в петиції.

Крім того, автори петиції вимагають від уряду н адавати безпосередню військову допомогу Україні, н егайно привести збройні сили Канади у високу оперативну готовність у разі швидкого розгортання та невідкладно забезпечити подальше летальне озброєння та припаси для оборони України.

Слід зазначити, що в разі, коли до 8 квітня будь-яка з петицій набере 500 голосів, вона буде передана на розгляд уряду Канади.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що небо над Україною не закриють, бо після заяви треба буде розмістити військові сили в регіоні, а це означатиме повномасштабну війну РФ і НАТО із величезною кількістю жертв. Тому Альянс не посилає військових та літаки до України і не буде безпосередньо втручатися у війну в Україні.

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