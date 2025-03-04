У парламенті Сербії опозиційні депутати кинули димові шашки і розпилили газ: фото

Демонстрації, викликані обвалом даху на залізничному вокзалі, в результаті якого чотири місяці тому загинуло 15 осіб, перетворилися на найбільшу загрозу для сербського уряду.

У парламенті Сербії опозиційні депутати кинули димові шашки і розпилили сльозогінний газ. Подія сталася у вівторок на знак протесту проти політики уряду і підтримки студентів-протестувальників.

Інцидент транслювався у прямому ефірі, повідомляє Reuters.

Демонстрації, викликані обвалом даху на залізничному вокзалі, в результаті якого чотири місяці тому загинуло 15 осіб, перетворилися на найбільшу загрозу для сербського уряду.

На засіданні парламенту, після того, як владна коаліція на чолі з Сербською прогресивною партією затвердила порядок денний, деякі опозиційні політики вибігли зі своїх місць до спікера парламенту і побилися з охоронцями.

Інші кидали димові шашки і сльозогінний газ, а телебачення в прямому ефірі показувало чорний і рожевий дим всередині будівлі.

Сербські опозиційні депутати кинули димові шашки і розпилили газ в парламенті / Фото: скриншот з відео

Спікер парламенту Ана Брнабич повідомила, що двоє депутатів отримали поранення, а одна з них, Ясміна Обрадович з Сербської прогресивної партії, перенесла інсульт і перебуває в критичному стані. "Парламент продовжить працювати і захищати Сербію", – заявила вона на засіданні.

У вівторок парламент мав ухвалити закон про збільшення фінансування університетів – одну з головних вимог студентів, які з грудня блокують факультети.

Парламент також мав прийняти відставку прем'єр-міністра Мілоша Вучевича. Але інші питання, внесені коаліцією до порядку денного, викликали обурення опозиції.

Нагадаємо, наприкінці лютого прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич подав у відставку. Це сталося після того, як протягом трьох місяців тисячі людей щодня виходили на акції протесту з вимогою відправити уряд у відставку та притягнути до відповідальності винних у обваленні навісу на вокзалі у місті Нові-Сад, під уламками якого загинули 15 людей.

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