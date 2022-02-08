У парламенті Словаччини ультраправі депутати зневажили прапор України: відео

Український стяг облили водою під час обговорення оборонної угоди із США.

У вівторок, 8 лютого, під час позачергового засідання парламенту Словаччини, на якому було заплановано затвердити оборонну угоду із США, трапився інцидент з українським прапором.

Про це повідомляє словацьке видання Hospodárske noviny, опублікувавши відео інциденту.

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Двоє депутатів із ультраправої та проросійської “Народної партії Наша Словаччина” Андрей Медвецький та Петер Крупа заблокували трибуну, закривши її розгорнутим словацьким прапором. У такий спосіб вони перешкоджали обговоренню і намагалися зірвати голосування за оборонну угоду із США, яка дозволяє американській армії використовувати інфраструктуру двох військових аеропортів у Словаччині.

На противагу опозиціонерам, представники провладної партії “Свобода та Солідарність” (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розтягнули перед трибуною прапор України. У відповідь депутат Медвецьки взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали.

Депутати з українським прапором не відступили і струсивши з нього воду, продовжували стояти поруч з опозиціонерами. Тоді їхні однопартійці Марек Котлеба та Станіслав Мізік грубо відібрали український прапор, висмикнувши його з рук Мирослава Жіяка. Він ще й отримав ляпас, від якого у депутата злетіла захисна маска.

Пізніше постраждалий депутат від SaS повідомив, що буде звертатися до поліції із заявою про викрадення прапора.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини Ярослав Най і держсекретар США Ентоні Блінкен підписали міжурядову угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає виділення понад 100 мільйонів доларів на модернізацію двох військових аеропортів по сусідству з Україною. Натомість армія США зможе використовувати інфраструктуру двох військових аеропортів у Словаччині або інші узгоджені об'єкти та приміщення. Угоду повинен схвалити словацький парламент, а потім ратифікувати президент країни Зузана Чапутова.

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