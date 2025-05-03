У партії Фіцо розповіли, чи поїде він на парад 9 травня до Москви

Роберт Фіцо / © Associated Press

Реклама

У партії Smer прем’єра Словаччини Роберта Фіцо заявили, що його поїздка на парад 9 травня до Москви все ще залишається в планах.

Про це повідомив депутат від партії Smer Ян Ріхтер, інформує Denník N.

Він прокоментував інформацію про те, що Фіцо захворів і скасував свою програму на 1 травня.

Реклама

Ріхтер запевнив, що прем’єр Словаччини перебуває в хорошому фізичному й психологічному стані, однак не пояснив, чому саме була скасована його програма на 1 травня.

«Можливо, це пов’язано з наближенням 15 травня (15 травня минулого року на Фіцо було скоєно замах. — Ред.), можливо, є й психологічна проблема — він починає усвідомлювати, що все могло статися», — сказав Ріхтер.

Він зазначив, що поїздка Фіцо на парад 9 травня залишається в силі. Також додав, що Фіцо буде єдиним представником від Словаччини на параді в Москві.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич захворіли напередодні поїздки до Москви на парад 9 травня.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що попри вимоги ЄС все ж має намір поїхати на парад до Москви 9 травня.