У партії Шольца назвали "законним" звільнення Криму та інших територій німецькими танками

Очільник СДПН наголосив, що Путіну "не можна дозволяти трактувати війну", маючи на увазі критику Росією військової допомоги для України.

Генсекретар СДПН Кевін Кюнерт заявив про відсутність обмежень щодо територій, які Україна може звільнити за допомогою німецьких танків.

Про це повідомляє німецьке видання NTV.

Політик наголосив, що Україна бореться за відновлення контролю над своєю територією: "Ось у чому річ, і Україна має рацію".

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Кюнерт додав, що Крим та інші захоплені Росією території на півдні та сході належать державі Україна.

"Звичайно, заява (України – ред.) про те, що "це наше і що ми повинні знову контролювати це", цілком законна", – сказав генсек СДПН.

Водночас, на його думку, наразі Крим неможливо звільнити воєнним шляхом.

"Проте Україна сама визначає свої цілі війни, а з ними і питання, коли настане момент для домовленостей", – сказав Кюнерт, коментуючи питання про тривалість допомоги з озброєнням з боку Німеччини.

Політик також нагадав слова канцлера Німеччини Олафа Шольца, який неодноразово наголошував, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Очільник СДПН також наголосив, що президенту РФ Володимиру Путіну "не можна дозволяти трактувати війну".

"Ми не повинні дозволити йому класифікувати окремі постачання зброї як вступ у війну і дозволити збентежити нас цим", – прокоментував Кюнерт те, що кожну допомогу Україні в Москві називають новою ескалацією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ для контрнаступу потрібні 300-500 танків.

Зауважимо, що Німеччина пообіцяла Україні 14 своїх танків Leopard 2, Іспанія готова передати понад 50 таких танків, Польща – понад 70, Канада – 4.

Окрім того, Україна отримає 31 танк Abrams від США, 14 танків Challenger 2 – від Британії та легкі колісні танки AMX-10 RC від Франції.

У чому перевага танків Leopard і чому саме вони потрібні Україні

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