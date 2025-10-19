У Парижі пограбували Лувр: винесли коштовності Наполеона

Лувр / © Associated Press

У Франції у неділю, 19 жовтня, пограбували один з найбільших музеїв світу — Лувр, що розташований у Парижі.

Про це повідомила міністерка культури країни Рашида Даті у соцмережі Х.

«Сьогодні вранці під час відкриття Лувру відбулося пограбування. Постраждалих немає», — написала міністерка.

Вона прибула до Лувру, де також працює поліція, і додала, що триває розслідування.

Водночас, як пише RFI, за попередніми даними слідства, подія сталася між 9:30 і 9:40 за місцевим часом. Вартість викраденого майна наразі оцінюється. Зловмисники прибули на скутері і скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити до зали. Із собою вони мали невеликі бензопили.

Злодії викрали дев’ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці: намисто, брошку, діадему. Експонати були виставлені у вітринах Наполеон та Французькі монархи. За інформацією видання RFI, злочинці втекли на мотоциклах.

