У Парижі пограбували Лувр: винесли коштовності Наполеона
Невідомі пограбували паризький Лувр, вони викрали дев’ять коштовностей з колекції Наполеона. Всесвітньо відомий музей оголосив про закриття на весь день.
У Франції у неділю, 19 жовтня, пограбували один з найбільших музеїв світу — Лувр, що розташований у Парижі.
Про це повідомила міністерка культури країни Рашида Даті у соцмережі Х.
«Сьогодні вранці під час відкриття Лувру відбулося пограбування. Постраждалих немає», — написала міністерка.
Вона прибула до Лувру, де також працює поліція, і додала, що триває розслідування.
Водночас, як пише RFI, за попередніми даними слідства, подія сталася між 9:30 і 9:40 за місцевим часом. Вартість викраденого майна наразі оцінюється. Зловмисники прибули на скутері і скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити до зали. Із собою вони мали невеликі бензопили.
Злодії викрали дев’ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці: намисто, брошку, діадему. Експонати були виставлені у вітринах Наполеон та Французькі монархи. За інформацією видання RFI, злочинці втекли на мотоциклах.
Раніше повідомлялося, що в Іспанії зникла картина Пабло Пікассо вартістю 600 тисяч євро. Це сталося дорогою з Мадрида до Гранади, де картину планували представити на виставці у фонді CajaGranada.