У Парижі понівечили галерею, де працює ймовірна донька Путіна (фото)

У Парижі вандали розгромили галерею, де нібито працює дочка Володимира Путіна/ Poitout Florian/ABACA / © parismatch.com

Реклама

У ніч проти 27 січня паризька художня галерея Galerie L стала об’єктом нападу невідомих вандалів. Останні кілька місяців там працює 22-річна Єлизавета Кривоногих, відома також як Луїза Розова. Кілька журналістських розслідувань, зокрема Radio France, ідентифікують її як позашлюбну доньку Володимира Путіна. Хоч у Кремлі та сама дівчина ці зв’язки ніколи не підтверджували.

Про це пише Paris Match.

Як повідомили у виданні, вранці на фасаді та вікнах галереї, а також на сусідніх будівлях виявили численні написи, зроблені помаранчевою фарбою. Вандали залишили радикальні гасла, спрямовані проти російського диктатора. Серед них — «Путін — вбивця» та «Смерть Путіну».

Реклама

Поряд із антиросійськими графіті також написані заклики до справедливості у справі Ель-Хасена Діарри — чоловіка, який нещодавно помер у відділку поліції 20-го округу Парижа.

У Парижі вандали розгромили галерею, де нібито працює дочка Володимира Путіна/ Poitout Florian/ABACA / © parismatch.com

Засновник Galerie L підтвердив, що найняв Єлизавету Кривоногих у жовтні на неповний робочий день для виконання технічних завдань. Зокрема для підготовки каталогів та організації експозицій. Галерея виставляє роботи російських та українських митців, які займають антивоєнну позицію.

У Парижі вандали розгромили галерею, де нібито працює дочка Володимира Путіна/ Poitout Florian/ABACA / © parismatch.com

У медіа зазначають, що попри такий формат закладу, присутність у штаті особи, яку пов’язують із російським диктатором, ймовірно, стала причиною агресивних дій протестувальників.

Нагадаємо, журналіст ТСН Дмитро Святненко знайшов Луїзу Розову — не визнану доньку російського диктатора Путіна. 22-річна дівчина живе у столиці Франції.

Реклама

Чому її життя в центрі Парижа та робота в крихітній картинній галереї більше скидаються на конспіративну діяльність, і чому під час спілкування з нею перестають працювати електронні прилади, а також хто її охороняє — у сюжеті ТСН.