У Парижі понівечили галерею, де працює ймовірна донька Путіна (фото)
У Франції вандали розписали художню галерею Galerie L, де працює ймовірна донька Путіна.
У ніч проти 27 січня паризька художня галерея Galerie L стала об’єктом нападу невідомих вандалів. Останні кілька місяців там працює 22-річна Єлизавета Кривоногих, відома також як Луїза Розова. Кілька журналістських розслідувань, зокрема Radio France, ідентифікують її як позашлюбну доньку Володимира Путіна. Хоч у Кремлі та сама дівчина ці зв’язки ніколи не підтверджували.
Про це пише Paris Match.
Як повідомили у виданні, вранці на фасаді та вікнах галереї, а також на сусідніх будівлях виявили численні написи, зроблені помаранчевою фарбою. Вандали залишили радикальні гасла, спрямовані проти російського диктатора. Серед них — «Путін — вбивця» та «Смерть Путіну».
Поряд із антиросійськими графіті також написані заклики до справедливості у справі Ель-Хасена Діарри — чоловіка, який нещодавно помер у відділку поліції 20-го округу Парижа.
Засновник Galerie L підтвердив, що найняв Єлизавету Кривоногих у жовтні на неповний робочий день для виконання технічних завдань. Зокрема для підготовки каталогів та організації експозицій. Галерея виставляє роботи російських та українських митців, які займають антивоєнну позицію.
У медіа зазначають, що попри такий формат закладу, присутність у штаті особи, яку пов’язують із російським диктатором, ймовірно, стала причиною агресивних дій протестувальників.
Нагадаємо, журналіст ТСН Дмитро Святненко знайшов Луїзу Розову — не визнану доньку російського диктатора Путіна. 22-річна дівчина живе у столиці Франції.
Чому її життя в центрі Парижа та робота в крихітній картинній галереї більше скидаються на конспіративну діяльність, і чому під час спілкування з нею перестають працювати електронні прилади, а також хто її охороняє — у сюжеті ТСН.