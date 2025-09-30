У Парижі посол вистрибнув з 22-го поверху готелю: що про нього відомо

Посол Південної Африки у Франції Наті Мтетва / © South African Embassy in Paris, France

Після доби пошуків у Парижі було виявлено тіло посла Південно-Африканської Республіки у Франції Нкосінаті Еммануеля Мтетви. За попередніми даними, 58-річний дипломат, ймовірно, вистрибнув із вікна 22-го поверху готелю Hyatt на площі Порт-Майо (XVII округ Парижа).

Про це пише видання Le Parisien.

Тіло дипломата було знайдено у вівторок, підтвердили в паризькій прокуратурі. За фактом його смерті розпочато розслідування, яке веде Бригада з боротьби зі злочинами проти особи (BRDP) поліції Парижа. На місце прибув черговий магістрат.

Посольство ПАР у Парижі вранці залишалося недосяжним для коментарів.

Про зникнення Мтетви напередодні заявила його дружина. Вона повідомила правоохоронцям, що отримала від чоловіка «тривожне повідомлення» ввечері у понеділок. Востаннє його телефон фіксувався приблизно о 15-й годині в районі Булонського лісу (XVI округ Парижа). Поліція, побоюючись можливого самогубства, прочісувала парк разом із кінологами.

Що про нього відомо

Нкосінаті Еммануель Мтетва очолив посольство ПАР у Франції у лютому 2024 року, а також був постійним представником країни при ЮНЕСКО.

Його політична діяльність розпочалася ще за часів боротьби проти апартеїду. 1994 року він став секретарем з організаційної роботи Молодіжної ліги Африканського національного конгресу (АНК), обіймаючи цю посаду до 2001 року.

2002 року він увійшов до Національної асамблеї ПАР, де від 2004-го до 2008 року очолював парламентський комітет з питань шахт і енергетики.

У вересні 2008 року Мтетва був призначений міністром безпеки в уряді Кгалеми Мотланте, а згодом обіймав цю саму посаду (пізніше — міністра поліції) у кабінеті Джейкоба Зуми. Після переобрання Зуми він став міністром мистецтв і культури.

