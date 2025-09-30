ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1761
Час на прочитання
2 хв

У Парижі посол вистрибнув з 22-го поверху готелю: що про нього відомо

Посла ПАР у Франції знайдено мертвим біля паризького готелю.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Посол Південної Африки у Франції Наті Мтетва

Посол Південної Африки у Франції Наті Мтетва / © South African Embassy in Paris, France

Після доби пошуків у Парижі було виявлено тіло посла Південно-Африканської Республіки у Франції Нкосінаті Еммануеля Мтетви. За попередніми даними, 58-річний дипломат, ймовірно, вистрибнув із вікна 22-го поверху готелю Hyatt на площі Порт-Майо (XVII округ Парижа).

Про це пише видання Le Parisien.

Тіло дипломата було знайдено у вівторок, підтвердили в паризькій прокуратурі. За фактом його смерті розпочато розслідування, яке веде Бригада з боротьби зі злочинами проти особи (BRDP) поліції Парижа. На місце прибув черговий магістрат.

Посольство ПАР у Парижі вранці залишалося недосяжним для коментарів.

Про зникнення Мтетви напередодні заявила його дружина. Вона повідомила правоохоронцям, що отримала від чоловіка «тривожне повідомлення» ввечері у понеділок. Востаннє його телефон фіксувався приблизно о 15-й годині в районі Булонського лісу (XVI округ Парижа). Поліція, побоюючись можливого самогубства, прочісувала парк разом із кінологами.

Посол Південної Африки у Франції Наті Мтетва / © South African Embassy in Paris, France

Посол Південної Африки у Франції Наті Мтетва / © South African Embassy in Paris, France

Посол Південної Африки у Франції Наті Мтетва / © South African Embassy in Paris, France

Посол Південної Африки у Франції Наті Мтетва / © South African Embassy in Paris, France

Що про нього відомо

Нкосінаті Еммануель Мтетва очолив посольство ПАР у Франції у лютому 2024 року, а також був постійним представником країни при ЮНЕСКО.

Його політична діяльність розпочалася ще за часів боротьби проти апартеїду. 1994 року він став секретарем з організаційної роботи Молодіжної ліги Африканського національного конгресу (АНК), обіймаючи цю посаду до 2001 року.

2002 року він увійшов до Національної асамблеї ПАР, де від 2004-го до 2008 року очолював парламентський комітет з питань шахт і енергетики.

У вересні 2008 року Мтетва був призначений міністром безпеки в уряді Кгалеми Мотланте, а згодом обіймав цю саму посаду (пізніше — міністра поліції) у кабінеті Джейкоба Зуми. Після переобрання Зуми він став міністром мистецтв і культури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Стокгольмі виявили мертвим високопоставленого шведського дипломата, раніше заарештованого за підозрою в шпигунстві.

Дата публікації
Кількість переглядів
1761
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie