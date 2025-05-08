У Парижі водій на швидкості в’їхав у натовп вболівальників

Поліція на місці інциденту / © Associated Press

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На одній із центральних вулиць Парижа автомобіль в’їхав у натовп вболівальників, які святкували перемогу ПСЖ над «Арсеналом».

Про це повідомляє видання Le Parisien.

Відомо, що постраждало кілька людей. Також повідомляється, що вболівальники наздогнали автомобіль і підпалили його. Що з водієм — невідомо.

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В інцидент втрутилася поліція, яка була змушена застосувати сльозогінний газ.

Нагадаємо, некерована вантажівка в’їхала в натовп дітей на фестивалі в Киргизстані. Вантажівка Hyundai Porter збила 29 дітей та підлітків.