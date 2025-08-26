У Парижі зґвалтували українку навпроти Ейфелевої вежі: що відомо про жертву та нападника

Місцева влада визнає територію навколо Ейфелевої вежі небезпечною / © Associated Press

У ніч проти понеділка, 25 серпня, близько 2:40 ранку на Марсовому полі в центрі Парижа було скоєно злочин сексуального характеру, який вкотре поставив під сумнів безпеку одного з найвідоміших туристичних місць світу.

Як повідомляє французьке видання Le Parisien, жертвою зґвалтування стала 32-річна громадянка України.

Згідно з першими свідченнями поліції, чоловік «силоміць затягнув жертву в кущі». Її крики, а за іншою версією — плач почули патрульні поліцейські, які були неподалік і негайно втрутилися. Правоохоронці затримали підозрюваного на місці злочину, але запобігти зґвалтуванню вони все ж не встигли.

Затриманий представився 17-річним лівійцем, однак його особу ще належить встановити, оскільки він не мав документів. За словами співрозмовника видання, знайомого з перебігом розслідування нападу, і нападник, і жертва перебували в стані алкогольного сп’яніння.

«Потерпілу мають повторно допитати, оскільки вона не розмовляє французькою і була в стані сп’яніння на момент скоєння злочину», — йдеться у публікації.

Цей інцидент став черговим у серії злочинів сексуального характеру, які час від часу відбуваються в цьому районі. За інформацією видання, востаннє подібний випадок стався торік восени. За останні три роки жертвами зґвалтування поблизу Ейфелевої вежі були мексиканська туристка, англійська поліціянтка та дві громадянки Латвії.

Проблема безпеки навколо Ейфелевої вежі, яку щорічно відвідують близько шести мільйонів туристів, навіть стала предметом політичних дискусій. У березні цього року пані мер округу Рашида Даті зробила шокувальну заяву. Вона стверджувала, що «сексуальні напади, якщо не сказати зґвалтування», відбуваються на Марсовому полі «щодня». Втім, префектура поліції Парижа надає іншу статистику.

«2024 року в секторі Марсового поля зареєстровано один випадок зґвалтування порівняно з п’ятьма 2023-го і сім випадків сексуальних нападів порівняно з дев’ятьма 2023-го», — йдеться у звіті поліції.

За даними префектури, територія навколо вежі перебуває під постійним наглядом, як «під лупою». На цій площі встановлено «30 керованих відеокамер, 85 стаціонарних і ще десять — у садах Трокадеро». До того ж цей сектор французької столиці патрулює найбільша кількість поліцейських. Водночас місцеві жителі скаржаться, що паркова територія, яка в денні часи є одним з найулюбленіших місць для прогулянок, вночі має погане освітлення, що не сприяє безпеці.

