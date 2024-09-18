У пасажирів розірвалися барабанні перетинки: літак Boeing повернувся з рейсу через "проблему з тиском"

Літак Boeing 737-900 вилетів з аеропорту Солт-Лейк-Сіті (США) і прямував до міжнародного аеропорту Портленда.

Літак Boeing 737-900 авіаліній Delta Airlines змушений був повернутися через кілька хвилин після зльоту, оскільки пасажири масово стали скаржитися на підвищений тиск — з носу та вух в них пішла кров.

Про це пише The Independent.

Одна з пасажирок сказала, що у неї було відчуття, ніби хтось ‎вдарив її ножем у вухо.

"‎Я схопила себе за вухо і побачила кров на руці"‎, – розповіла Джакі Персер, яка перебувала на борту.

У Федеральному авіаційному управлінні США (FAA) повідомили, що проблема дала про себе знати, коли літак досяг висоти більше 10 тис футів (3 тис м). Зараз інцидент розслідується.

Сама Delta Airlines вже вибачилась перед пасажирами.

"Льотний екіпаж дотримувався процедур, щоб повернутися до Солт-Лейк-Сіті, де наші команди на землі підтримали наших клієнтів із їхніми негайними потребами", – йдеться у заяві авіакомпанії.

Про більш серйозні травми, які могли виникнути в результаті інциденту, не повідомлялося.

Нагадаємо, раінше повідомлялося про потужну магнітну бурю, яка досягла такого рівня, що вплинула на здоров’я людей, а також виводила з ладу електроприлади. На думку фахівців, це лихо затягнеться ще на кілька днів. Однак найближчим часом на нас чекають ще й погодні сюрпризи. Синоптики здивували своїм прогнозом і передбачили, коли в Україні можливі перші заморозки.

Нагадаємо, синоптикиня відповіла, чи загрожує Україні повінь, як в Європі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.