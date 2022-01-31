У Пекіні масово закривають житлові райони через нові COVID-випадки

У Пекіні зареєстрували 12 нових випадків зараження COVID-19.

У Пекіні в неділю, 30 січня, після виявлення двох випадків захворювання на COVID-19 оголосили про ізоляцію декількох житлових районів на північ від центру міста.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що відповідне рішення влада китайської столиці ухвалила на тлі підготовки до відкриття зимових Олімпійських ігор, яке відбудеться у п'ятницю. Загалом у вихідні в Пекіні зареєстрували 12 випадків зараження COVID-19.

В суботу задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції довелося закрити район Аньчженьлі в пекінському Чаояні. Місцевим жителям заборонили залишати вказану територію, а також наказали пройти перевірку в одному з 19 облаштованих пунктів тестування.

Тим часом позитивні результати тестів на COVID-19 отримали ще 34 спорстмени та інші особи, які приїхали на Ігри. Загалом з понад восьми тисяч учасників Олімпіади у 211 осіб, серед яких шведський лижник та сноубордист зі Словенії, підтвердився коронавірус.

За даними видання, усіх, хто приїжджає на змагання, ізолюють від публіки на час їхнього перебування в Китаї. У такий спосіб влада КНР сподівається запобігти перехресному зараженню.

Спортсмени мешкають у готелях, залишити які можна лише на спеціальному транспорті, що везе їх безпосередньо до та з тих чи інших об'єктів Олімпіади. Тих, у кого підтверджується коронавірус, ізолюють в лікарні або в карантинному готелі.

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