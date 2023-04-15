У Пекіні поскаржились на санкції США проти китайських компаній, які допомагають Росії

США додали до свого санкційного списку 12 китайських підприємств.
У Пекіні поскаржились, що санкції США проти китайських компаній, які допомагають Росії у війні проти України, можуть негативно вплинути на стабільність глобальних ланцюгів поставок.
Про це йдеться я у заяві Міністерства торгівлі Китаю.
Сполучені Штати додали до свого санкційного списку 12 китайських підприємств.
"Дії США є односторонніми і не підтримуються з боку ООН", - поскаржились в Китаї.
Компанії з Китаю попали під експортний чорний список, який дозволяє експорт із США лише при видачі ліцензій Вашингтоном. У переліку виявились компанії, які є дистриб'юторами електронних компонентів, що базуються в Шеньчжені та Гонконгу. Всі підприємства звинувачуються у тому, що допомагають військовій та оборонній промисловості Росії.
Крім китайських компаній до списку також попали підприємства з Росії, Сінгапуру, Іспанії, Сирії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Узбекистану.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай відмовив у візиті державному секретареві Сполучених Штатів Ентоні Блінкену.
Крім того, ми раніше інформували, що
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