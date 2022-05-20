У Пентагоні анонсували другу зустріч "групи країн Рамштайн": коли і в якому форматі відбудеться

У Пентагоні анонсували другу зустріч "групи країн Рамштайн": коли і в якому форматі відбудеться

Пентагон оголосив друге засідання координаційної групи з надання військової підтримки України через російське вторгнення.

Цього разу зустріч "групи країн Рамштайн" відбудеться онлайн у понеділок, 23 травня. Участь підтвердили понад 40 держав.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони США Джон Кірбі у п'ятницю, 20 травня.

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"Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться у понеділок. Вона пройде онлайн. Міністр приєднається з Пентагону", – розповів речник.

Кірб зауважив, очільник Пентагону Ллойд Остін вже сповістив українського міністра оборони Олексія Резнікова про заплановану зустріч. Союзники погодять військово-технічну допомогу Україні. Також зазначається, що сторони обговорять вигляд і об'єми подальшої підтримки.

Нагадаємо, вперше міністри оборони 40 держав світу зібрались на авіабазі Рамштайн - найбільшої військової закордонної бази США в світі - у Німеччині 26 квітня. США скликали конференцію своїх партнерів для допомоги Україні в її військовому протистоянні з Росією.

Український міністр оборони Резніков так прокоментував зустріч у Рамштайні: "Справжні друзі України". Зі свого боку, представники Бази Повітряних сил США назвали зустріч “історичною”.

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