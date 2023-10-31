У Пентагоні назвали, скільки коштів залишилося на допомогу Україні

Поки у Конгресі тривають дебати, продовжувати чи ні допомогу Україні, Пентагон підраховує гроші, що залишилися.

Сполучені Штати мають трохи більш як $5,4 млрд для надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

"На даний момент у нас понад 5,4 млрд, які ми можемо використати для України через механізм PDA", – сказав Райдер. (PDA – Presidential Drawdown Authority – механізм, що дозволяє президенту США передавати запаси держмайна, яке знаходиться у федеральній власності).

Ще 1,6 млрд доларів залишилося у Пентагону на поповнення власних запасів озброєнь, таких як ракети та артилерійські снаряди після надання допомоги Україні.

Нагадаємо, що очільник Пентагону Ллойд Дж. Остін і державний секретар США Ентоні Блінкен виступили в Конгресі, де закликали законодавців проголосувати за надання фінансової допомоги Україні.

Наразі у політичних колах США точаться дискусії щодо підтримки запиту президента Джо Байдена до Конгресу про виділення 105 млрд доларів. З них 61,3 млрд доларів хоуть виділити Україні, 14,3 млрд доларів – Ізраїлю.

Республіканці, в тому числі спікер Палати представників Майк Джонсон, виступають за ухвалення рішення про допомогу Ізраїлю, ігноруючи запит Байдена щодо України.

Своєю чергою лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл наполягає на рішенні про спільну допомогу Україні та Ізраїлю.

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