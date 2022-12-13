У Пентагоні не бачать активності на українсько-білоруському кордоні

США не підтверджують активності білоруських збройних сил біля кордонів з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Пентагону Пета Райдера.

"США не бачать активності Білорусі на українсько-білоруському кордоні", - наголосив прессекретар Пентагону.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка грає у гру "не війна, а велика імітація".

Український військовий експерт розповів, що диктатор Лукашенко доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності білоруської армії.

Водночас російський адвокат Марк Фейгін вважає, що Кремль всерйоз обмірковує можливість нового нападу з півночі.

Читайте також: