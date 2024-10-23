У Пентагоні оголосили про докази перебування військ КНДР у Росії

У відомстві заявили, що ще належить з’ясували, що саме північнокорейські військові роблять в РФ.

Пентагон має докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії, однак наразі невідомо, що саме вони там роблять.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам у Римі 23 жовтня.

Остін сказав, що аналітики Пентагону продовжують вивчати це питання, і "ми бачимо докази того, що війська КНДР перейшли (на територію) Росії".

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"Що саме вони роблять, залишилося з'ясувати. Це речі, в яких ми повинні розібратися", – додав міністр оборони.

Він зазначив – якщо наміром північнокорейських військових є участь у війні проти України, то це "дуже-дуже серйозне питання", яке матиме вплив не тільки у Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, напередодні начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що перші солдати КНДР можуть з'явитися на фронті в Курській області вже 23 жовтня.

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