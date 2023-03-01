У Пентагоні озвучили, чи зафіксували витік американської зброї з України

Заступник міністра оборони США повідомив, що українці не перенаправляють зброю на чорний ринок.

Уся зброя, яку США передають Україні, використовується ефективно, за призначенням і не виявлено жодних доказів перескерування її з країни.

Про це заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив 28 лютого під час слухань у Комітеті Палати представників.

"Ми не побачили жодних доказів серйозного витоку (зброї – ред.)", – сказав представник Пентагону у відповідь на запитання.

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Кал припустив, що певні зразки озброєнь могли потрапити до рук ворога час бою, однак це завжди трапляється вумовах війни. Водночас заступник міністра наголосив, що "немає жодних доказів того, що українці перенаправляють зброю на чорний ринок".

Він також зазначив, що Україна використовує надане Сполученими Штатами озброєння "з максимальною ефективністю" і потребує більше систем.

Нагадаємо, 23 лютого в МЗС України категорично відкинуло заяви Китаю про те, що нібито зброя для України від США не доходить до фронту, а часто "контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах".

Ще раніше, в середині січня, українському МЗС довелося спростовувати брехню Росії про те, що "на Заході зростає роздратування корупцією в Україні після неефективного використання наданої їй іноземної фінансової допомоги".

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