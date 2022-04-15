У Пентагоні підтвердили, що крейсер "Москва" потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів

У Пентагоні підтвердили, що крейсер "Москва" потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів

Ракетний крейсер "Москва" став найдорожчою військовою технікою, яку підбили ЗСУ.

Міністерство оборони США спростувало брехню Кремля, що нібито крейсер "Москва" потонув внаслідок пожежі від детонації боєзапасу. У Пентагоні впевнені, що флагман Чорноморського флоту РФ уразили д ві українські ракети "Нептун".

Про CNN повідомив у п’ятницю, 15 квітня, високопоставлений чиновник з оборони США.

Як пише видання, у більш детальній оцінці американського чиновника йдеться про те, що удар і подальше затоплення корабля став результатом української ракети.

Нагадаємо, на ракетному крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість росіяни стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. За даними російського опозиціонера, колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, зі 510 членів екіпажу вдалося врятуватися лише 58.

Читайте також: