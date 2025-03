У Пентагоні повідомили, чи справді припинили кібероперації проти Росії

У Пентагоні заперечили повідомлення ЗМІ про те, що міністр оборони Піт Гегсет наказав припинити наступальні кібероперації проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопосадовця з Міністерства оборони США.

За словами посадовця, Гегсет не скасовував і не відкладав жодних кібероперацій, спрямованих на знешкодження російських загроз, і не було жодного наказу про припинення цих дій.

Раніше видання The Record, що спеціалізується на кібербезпеці, повідомило, що Гегсет наказав Кіберкомандуванню США зупинити всі плани щодо Росії, включно з наступальними кібердіями. Цю інформацію підтвердили The Washington Post та The New York Times із посиланням на власні анонімні джерела.

Повідомлення про можливе припинення кібероперацій викликало обурення серед демократів, зокрема лідера меншості в Сенаті Чака Шумера. Він звинуватив адміністрацію президента США Дональда Трампа в тому, що вона дає Росії "зелене світло" на продовження кібероперацій і атак програм-вимагачів на критично важливу американську інфраструктуру.

У матеріалах медіа йшлося про те, що зупинення кібероперацій відбулося ще до конфлікту між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Зупинення було охарактеризоване як спроба змусити Росію погодитися на переговори щодо припинення війни в Україні.

Коли Пентагон попросили прокоментувати ці повідомлення, він утримався від конкретних відповідей, заявивши лише, що для Гегсета "немає більшого пріоритету, ніж безпека американських військових".

До слова, за інформацією Reuters, США розробляють план можливого послаблення санкцій проти Росії, оскільки Трамп прагне відновити відносини з Москвою та домогтися припинення війни в Україні.