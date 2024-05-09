У Пентагоні повідомили, коли Україна відчує американську допомогу на полі бою

Потрібен час, щоб ЗСУ отримали деякі з виділених США можливостей.

Для того, щоб ефект від американської допомоги Україні відчувався на полі бою, потрібен ще деякий час. Поки не всі виділені засоби потрапили на передову бійцям, які стримують російську агресію.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час свого виступу в Сенаті, передає "Голос Америки"

За словами очільника Пентагону, він щотижня розмовляє з українським колегою Рустемом Умєровим, тримаючи на контролі найважливіші потреби Сил оборони України.

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"Ми ставимо у пріоритет такі критично важливі речі, як засоби ППО та артилерійські боєприпаси", - сказав Остін.

Він наголосив, що, очікуючи на схвалення фінансування допомоги Україні у розмірі майже 61 млрд доларів, Пентагон підготувався до того, щоб "швидко доправити ці речі та підтримати Україну". Однак, все ще потрібен час, щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей.

"Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян", - сказав Остін.

Хто допомагає Росії

Міністр оборони США зазначив, що Росія змогла "підвестися на ноги" після втрат, яких вона зазнала від Збройних сил України, завдяки допомозі від Ірану та Північної Кореї. Ці країни надали російським агресорам безпілотники, ракети та боєприпаси.

Окрім того, за словами Остіна, Китай допоміг Росії налагодити власну військову промисловість.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Роман Костенко повідомив, що частина зброї від США вже прибула до України, інша зараз перебуває в дорозі.

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